Игрок Реала пропустит Суперкубок УЕФА из-за травмы

Эдуардо Камавинга не сыграет против Аталанты

Реал Мадрид понес кадровую потерю накануне Суперкубка УЕФА.

Эдуардо Камавинга не сыграет с Аталантой завтра, 14 августа. Француз получил травму на тренировке в результате столкновения с соотечественником Орельеном Чуамени.

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Степень повреждения Эдуардо остается неизвестной. Вскоре полузащитник пройдет дополнительные медицинские теста, чтобы определить насколько травма является тяжелой.

Напомним, матч Реал - Аталанта начнется завтра, 14 августа, в 22:00.

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