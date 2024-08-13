Игрок Реала пропустит Суперкубок УЕФА из-за травмы
Эдуардо Камавинга не сыграет против Аталанты
Реал Мадрид понес кадровую потерю накануне Суперкубка УЕФА.
Эдуардо Камавинга не сыграет с Аталантой завтра, 14 августа. Француз получил травму на тренировке в результате столкновения с соотечественником Орельеном Чуамени.
Читай также: Реал нацелился на очередного виндеркинда из Бразилии
Степень повреждения Эдуардо остается неизвестной. Вскоре полузащитник пройдет дополнительные медицинские теста, чтобы определить насколько травма является тяжелой.
Напомним, матч Реал - Аталанта начнется завтра, 14 августа, в 22:00.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!