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Анчелотти высказался о готовности Мбаппе сыграть в матче за Суперкубок УЕФА

Тренер мадридского Реала оценил форму звездного новичка команды.
Сегодня, 14:58
Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе / Getty Images
Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался о новичке команды Килиане Мбаппе перед матчем за Суперкубок УЕФА с Аталантой.

По словам наставника "сливочных", французский нападающий готов сыграть в предстоящем поединке.

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"У нас было не так много времени на подготовку, но мы в отличной форме, и Мбаппе - тоже. Он прибыл в Мадрид в хорошем состоянии и сразу адаптировался.

Он готов сыграть, как и все остальные. С момента прибытия он демонстрирует действительно отличные качества", - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч за Суперкубок УЕФА Реал - Аталанта состоится в Варшаве в среду, 14 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. 

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Реал - Аталанта.

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