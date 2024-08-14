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ПСЖ подпишет одного из главных талантов французского чемпионата

Дезире Дуэ станет игроком местного гранда.
Сегодня, 18:59
Дезире Дуэ / Getty Images
Дезире Дуэ / Getty Images

Французский ПСЖ подпишет талантливого местного полузащитника.

Как сообщает Фабрицио Романо, столичный клуб подпишет Дезире Дуэ. Сумма трансфера составит чуть более 60 млн евро.

Контракт с игроком подпишут на 5 лет. Зарплата 19-летнего атакующего хавбека в стане парижан неизвестна.

Стоит отметить, что игроком также интересовалась Бавария, но он решил остаться на Родине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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