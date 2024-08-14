ПСЖ подпишет одного из главных талантов французского чемпионата
Дезире Дуэ станет игроком местного гранда.
Французский ПСЖ подпишет талантливого местного полузащитника.
Как сообщает Фабрицио Романо, столичный клуб подпишет Дезире Дуэ. Сумма трансфера составит чуть более 60 млн евро.
Контракт с игроком подпишут на 5 лет. Зарплата 19-летнего атакующего хавбека в стане парижан неизвестна.
Стоит отметить, что игроком также интересовалась Бавария, но он решил остаться на Родине.
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