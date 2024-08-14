Неизвестные нанесли ножевые ранения отцу Ямаля
Полиция уже ищет злоумышленников.
В семье вундеркинда Барселоны Ламина Ямаля случилось несчастье.
Как сообщает испанское издание Lavanguardia, на отца испанского вингера Мунира Насрауи напали неизвестные и нанесли ему ножевые ранения.
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Инцидент произошел в каталонском городке Матаро. Мунира уже доставили в больницу, его состояние здоровья пока тяжелое.
Злоумышленников еще не удалось найти. На данный момент, полиция проводит допрос свидетелей.
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