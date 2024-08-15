Соперник Динамо по Лиге чемпионов усилится полузащитником Ливерпуля

Зальцбург договорился с Ливерпулем о трансфере Бобби Кларка, сообщает The Athletic.

За переход 19-летнего англичанина австрийский клуб заплатит 10 миллионов фунтов. При этом мерсисайдцы получат еще и 17,5% в случае перепродажи игрока.

Футболист получил разрешение на поездку в Австрию, чтобы обсудить личные условия и пройти медицинское обследование.

Стоит отметить, что Зальцбургом руководит бывший ассистент Юргена Клоппа Пеп Лейндерс.

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Кларк пропустил недавний предсезонный тур Ливерпуля по США из-за проблем со спиной, но вернулся к тренировкам в начале августа.

Напомним, что Зальцбургу предстоит встретиться с киевским Динамо в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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