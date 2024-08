Ньюкасл сообщил, когда вернется дисквалифицированный за ставки итальянский хавбек

Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали в ближайшее время сможет приступить к полноценной работе с английским клубом после десятимесячной дисквалификации за нарушение правил ставок.

Как сообщает официальный сайт "сорок", 24-летний итальянский хавбек вернется к тренировкам с командой 28 августа.

Английский клуб получил официальное подтверждение от Итальянской федерации футбола о том, что спортивная санкция в отношении игрока будет действовать до вторника, 27 августа, включительно.

Предполагается, что Тонали будет готов к домашнему матчу третьего тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма, который состоится 1 сентября. До этого "сороки" в нынешнем сезоне также проведут поединки с Саутгемптоном (17 августа) и Борнмутом (25 августа) в чемпионате и с Ноттингем Форест (27 августа) в Кубке лиги.

🇮🇹 We can announce that Sandro Tonali will return to selection on Wednesday, 28 August following the conclusion of his ten-month ban from competitive football pic.twitter.com/M50U0fkwOQ