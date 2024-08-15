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Ньюкасл сообщил, когда вернется дисквалифицированный за ставки итальянский хавбек

Сандро Тонали уже вскоре сможет снова тренироваться с "сороками" после громкого скандала.
Сегодня, 17:48
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали в ближайшее время сможет приступить к полноценной работе с английским клубом после десятимесячной дисквалификации за нарушение правил ставок.

Как сообщает официальный сайт "сорок", 24-летний итальянский хавбек вернется к тренировкам с командой 28 августа.

Английский клуб получил официальное подтверждение от Итальянской федерации футбола о том, что спортивная санкция в отношении игрока будет действовать до вторника, 27 августа, включительно.

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Предполагается, что Тонали будет готов к домашнему матчу третьего тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма, который состоится 1 сентября. До этого "сороки" в нынешнем сезоне также проведут поединки с Саутгемптоном (17 августа) и Борнмутом (25 августа) в чемпионате и с Ноттингем Форест (27 августа) в Кубке лиги.

Напомним, что Тонали перешел в Ньюкасл в июле 2023 года из Милана. В составе английской команды итальянец успел провести 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.

В октябре 2023 года Тонали получил десятимесячную дисквалификацию за нелегальные ставки. Также футболист должен был пройти восьмимесячный курс реабилитации от лудомании.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл не собирается отпускать своего тренера ради работы со сборной Англии.

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