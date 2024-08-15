Ньюкасл сообщил, когда вернется дисквалифицированный за ставки итальянский хавбек

Сандро Тонали уже вскоре сможет снова тренироваться с "сороками" после громкого скандала.

Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали в ближайшее время сможет приступить к полноценной работе с английским клубом после десятимесячной дисквалификации за нарушение правил ставок.

Как сообщает официальный сайт "сорок", 24-летний итальянский хавбек вернется к тренировкам с командой 28 августа.

Английский клуб получил официальное подтверждение от Итальянской федерации футбола о том, что спортивная санкция в отношении игрока будет действовать до вторника, 27 августа, включительно.

Читай также: Хавбек Ньюкасла получил еще один бан за ставки

Предполагается, что Тонали будет готов к домашнему матчу третьего тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма, который состоится 1 сентября. До этого "сороки" в нынешнем сезоне также проведут поединки с Саутгемптоном (17 августа) и Борнмутом (25 августа) в чемпионате и с Ноттингем Форест (27 августа) в Кубке лиги.

🇮🇹 We can announce that Sandro Tonali will return to selection on Wednesday, 28 August following the conclusion of his ten-month ban from competitive football pic.twitter.com/M50U0fkwOQ — Newcastle United FC (@NUFC) August 15, 2024

Напомним, что Тонали перешел в Ньюкасл в июле 2023 года из Милана. В составе английской команды итальянец успел провести 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.

В октябре 2023 года Тонали получил десятимесячную дисквалификацию за нелегальные ставки. Также футболист должен был пройти восьмимесячный курс реабилитации от лудомании.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл не собирается отпускать своего тренера ради работы со сборной Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!