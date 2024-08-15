Отец Ямаля сообщил о своем состоянии после вооруженного нападения

Мунир Насрауи, отец вингера Барселоны и сборной Испании Ламина Ямаля, впервые прокомментировал свое состояние после вооруженного нападения.

Накануне неизвестные атаковали мужчину на автомобильной парковке и нанесли ему ножевые ранения. Инцидент произошел в каталонском городе Матаро.

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Сам отец Ямаля сообщил, что уже чувствет себя лучше.

"Спасибо всем за поддержку. Сейчас я чувствую себя лучше, крепко обнимаю всех", - написал Мунир в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ямаль разошелся со своей девушкой, которая ему изменила.

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