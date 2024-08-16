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Африканский пророк предостерег Осимхена от перехода в Челси

Элайджа Айоделе предсказал форварду конец карьеры.
Сегодня, 07:47
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нигерийский пастор Элайджа Айоделе предостерег Виктора Осимхена.

Айоделе - основатель Евангелической духовной церкви, который считает себя пророком. Ранее он попадал в объективы СМИ после того, как пригрозил Джо Байдену божьей карой.

В этот раз пастор решил вмешаться в спорт, заявив, что Осимхену ни в коем случае не стоит переходить в Челси, это станет концом его карьеры.

"Я хочу быстро дать совет Осимхену, как было указано. Осимхен не должен переходить в Челси, потому что, если он перейдет туда, он не будет блистать. Это погубит его карьеру.

Футбольная федерация Нигерии, если Осимхен перейдет в Челси, не вызывайте его в сборную. В любом случае нужно тщательно подумать предварительно перед его вызовом, потому что у нас есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат мира и Кубок Африки", – заявил пастор.

Ранее также сообщалось, что хавбек МЮ может перейти в Наполи.

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