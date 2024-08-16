Челси отправит талантливого хавбека в аренду в клуб АПЛ

Полузащитник Челси Лесли Угочукву проведет предстоящий сезон в другом клубе, пишет Фабрицио Романо.

Саутгемптон договорился с лондонским клубом об аренде талантливого опорника. Сделка не включает в себя опцию выкупа.

Инсайдер отмечает, что в Челси верят в потенциал Угочукву, а потому специально искали для вариант в рамках АПЛ, где он сможет набраться опыта.

Отметим, что прошлый сезон хавбек остался в Челси, где провел всего 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что Челси нацелился на игрока Манчестер Юнайтед.

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