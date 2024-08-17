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Новичок АПЛ может усилить атаку одноклубником Мудрика

Армандо Броя может стать игроком Ипсвича.
Сегодня, 15:59
Армандо Броя / Getty Images
Армандо Броя / Getty Images

Английский Ипсвич намерен продолжать комплектацию состава под задачу остаться в АПЛ.

Как сообщает Фабрицио Романо, "трактористы" собираются подписать Армандо Брою из Челси. Речь идет именно о полноценном трансфере, но детали не сообщаются.

Албанскому нападающему руководство клуба уже сделало личное предложение и представило видение футбольного проекта.

Отметим, что ранееИпсвич подписал еще одного игрока, который оказался ненужным топ-клубу АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ипсвич

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