Новичок АПЛ может усилить атаку одноклубником Мудрика

Английский Ипсвич намерен продолжать комплектацию состава под задачу остаться в АПЛ.

Как сообщает Фабрицио Романо, "трактористы" собираются подписать Армандо Брою из Челси. Речь идет именно о полноценном трансфере, но детали не сообщаются.

Албанскому нападающему руководство клуба уже сделало личное предложение и представило видение футбольного проекта.

Отметим, что ранееИпсвич подписал еще одного игрока, который оказался ненужным топ-клубу АПЛ.

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