Милнер побил рекорд легенды Манчестер Юнайтед
Англичанин проводит свой 23-й сезон в АПЛ.
Хавбек Брайтона Джеймс Милнер установил сразу два рекорда.
Напомним, 38-летний англичанин вышел в стартовом составе на первый матч сезона-2024/25 против Эвертона.
Для Милнера это уже 23-й сезон в АПЛ, и теперь он сумел превзойти достижения Райана Гиггса, который провел лишь 22 сезона. Джеймс дебютировал в лиге в сезоне-2002/03 в составе Лидса.
Также хавбек стал самым возрастным игроком Брайтона, который выходил на поле в рамках АПЛ.
Отметим забавный факт, Джеймс Милнер на семь лет старше главного тренера Брайтона Фабиана Хюрцелера.
Ранее также хавбек Ноттингема получил тяжелую травму в первом матче АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!