Милнер побил рекорд легенды Манчестер Юнайтед

Хавбек Брайтона Джеймс Милнер установил сразу два рекорда.

Напомним, 38-летний англичанин вышел в стартовом составе на первый матч сезона-2024/25 против Эвертона.

Для Милнера это уже 23-й сезон в АПЛ, и теперь он сумел превзойти достижения Райана Гиггса, который провел лишь 22 сезона. Джеймс дебютировал в лиге в сезоне-2002/03 в составе Лидса.

Также хавбек стал самым возрастным игроком Брайтона, который выходил на поле в рамках АПЛ.

Отметим забавный факт, Джеймс Милнер на семь лет старше главного тренера Брайтона Фабиана Хюрцелера.

Ранее также хавбек Ноттингема получил тяжелую травму в первом матче АПЛ.

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