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Миколенко и его Эвертон ничего не сумели противопоставить Брайтону

Отличный дебют в АПЛ Фабиана Хюрцелера.
Сегодня, 19:03
Эвертон - Брайтон / Getty Images
Эвертон - Брайтон / Getty Images

В субботу, 17 августа, в рамках первого тура АПЛ Эвертон принимал дома Брайтон. Виталий Миколенко начал игру в стартовом составе.

Уже на 5-й минуте "ириски" открыли счет, но судьи увидели офсайд у Джек Харрисона, на что Брайтон ответил ударом в штангу от Жоао Педро.

Вскоре "чайки" забрали мяч под контроль, и уже на 26-й минуте Каору Митома классно открылся в штрафной и в одно касание переправил мяч в сетку ворот.

Второй тайм начался с пенальти Эвертона, который Саймон Хупер все же отменил после просмотра видеоповтора. А вскоре Данни Уэлбек удвоил преимущество своей команды.

На 66-й минуте Эшли Янг получил прямую красную карточку и тем самым похоронил надежды "ирисок" на камбек. Тем более, что вскоре Уэлбек вновь разорвал фланг и отдал классную передачу на Адингру, который и  установил окончательный счет.

0:3 и первая победа Фабиана Хюрцелера в АПЛ.

Статистика матча АПЛ Эвертон - Брайтон

Эвертон - Брайтон 0:4
Голы: Митома, 26, Уэлбек, 56, Адингра, 87

xG: 0.44 - 1.30
Удары: 8 - 11
Удары в створ ворот: 8 - 11
Владение мячом: 38% - 62%
Фолы: 3 - 8
Атаки: 85 - 115

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Брайтон

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