Цыганков может попрощаться с еще одним одноклубником

Наполи может приобрести хавбека Жироны Ивана Мартина, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, итальянский клуб продолжает искать варианты усиления полузащиты.

На текущий момент основным вариантом является подписание хавбека МЮ Скотта Мактоминея, однако переговоры продвигаются медленно.

Потому Наполи начал поиск альтернатив, и одной из них стал 25-летний Иван Мартин. Отметим, что игрок принадлежит Вильярреалу, а в Жироне проводит уже второй сезон в аренде.

В прошлом сезоне хавбек провел 40 матчей, в которых отличился пятью голами и четрьма ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 15 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Барселона дозаявила еще двоих игроков.

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