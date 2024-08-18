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Флик оценил победу Барселоны над Валенсией, похвалив Левандовского

Тренер доволен игрой своих подопечных.
Сегодня, 10:50
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Каталонская Барселона победоносно стартовала в новом сезоне испанской Примеры - подопечные Флика в выездном поединке одолели Валенсию благодаря дублю Роберта Левандонски.

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Главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик оценил победу своих подопечных, обратившись к польскому форварду команды:

"Три очка крайне важны. Все шло не очень хорошо, но второй тайм мы провели гораздо лучше, чем первый, в котором мы допускали много ошибок. «Валенсия» ими пользовалась и сумела открыть счет. Нам было важно забить прямо перед перерывом. Левандовский - профессионал, он очень важен для нас. Он забил оба гола и отлично отработал в защите", - цитирует Флика АS.

Напомним, во втором туре испанского чемпионата Барселона сойдется с Атлетиком из Бильбао. Игра запланирована на субботу, 24 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ханс-Дитер Флик ФК Барселона

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