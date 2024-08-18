Игрок Реала может перебраться в Саудовскую Аравию

Бразильский защитник мадридского Реала Милитао может сменить клубную прописку уже этим летом.

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Как сообщает издание Goal со ссылкой на UOLEsporte, неназванный клуб из Саудовской Аравии предлагает Реалу 100 миллионов евро за 26-летнего бразильца.

Милитао пропустил большую часть прошлого сезона, поскольку получил травму "крестов", но Реал продолжает считать его ключевым игроком, особенно после перехода Начо Фернандеса в Саудовскую Аравию.

Напомним, Реал стартует в новом сезоне испанской Примеры уже сегодня, 18 августа. "Сливочные" в первом туре сыграют с Мальоркой.

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