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Симеоне - о трансферах Атлетико: Состав еще не сформирован

Мадридцы уже осуществили три трансфера.
Сегодня, 15:23
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images

Главный тренер мадридского Атлетико оценил работу клуба на трансферном рынке, заявив, что команда еще не до конца укомплектована перед стартом нового сезона. Летом мадридцы подписали Хулиана Альвареса, Александра Сарлотта и Робена Ле Нормана.

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"Мы хорошо поработали над тем, чтобы подписать трех прибывших игроков. Также правда, что семеро ушли. Нам все еще нужно доукомплектовать состав, чтобы иметь представление о том, что нам нужно.

Мы понимаем, что ведется работа по усилению состава, поскольку он должен быть улучшен, он еще не сформирован. Мы знаем, что мы ищем и чего хотим.

Мы стремимся продолжать совершенствоваться, мы понимаем, что не каждый год одинаков, когда речь идет о приезде новых игроков. Бывают периоды, когда потребности отличаются. Мы приспосабливаемся к тому, что мы можем сделать. Сегодня мы можем привлечь футболистов, которые генерируют новые стимулы и помогают молодежи, чтобы они могли помочь нам», - цитирует Симеоне Marca.

Напомним, Атлетико стартует в Примере матчем против Вильярреала. Игра намечена на завтра, 18 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диего Симеоне ФК Атлетико

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