Манчестер Сити установил дедлайн для Гвардиолы, до которого он должен определить будущее
Пеп должен дать ответ "горожанам" до Рождества.
Манчестер Сити выдвинуло дедлайн Пепу Гвардиоле, до которого он может согласиться на предложение о продлении контракта.
Как сообщает Sky Sports, у Гвардиолы есть время до Рождества, чтобы определить свое будущее.
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Если испанец не изменит своего решения, то с января "горожане" начнут переговоры с кандидатами на замену Пепу. Шортлист претендентов пока неизвестен.
Отметим, что у легендарного 53-летнего специалиста в конце этого сезона истечет действующий контракт с Манчестер Сити.
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