Манчестер Сити установил дедлайн для Гвардиолы, до которого он должен определить будущее

Манчестер Сити выдвинуло дедлайн Пепу Гвардиоле, до которого он может согласиться на предложение о продлении контракта.

Как сообщает Sky Sports, у Гвардиолы есть время до Рождества, чтобы определить свое будущее.

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Если испанец не изменит своего решения, то с января "горожане" начнут переговоры с кандидатами на замену Пепу. Шортлист претендентов пока неизвестен.

Отметим, что у легендарного 53-летнего специалиста в конце этого сезона истечет действующий контракт с Манчестер Сити.

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