Холанд - об игре Сити: Я могу просто стоять и смотреть
Эрлинг Холанд отшутился о своей роли в команде.
Форвард заявил, что игроки Манчестер Сити настолько отлично сыграны между собой, что ему даже не стоит вмешиваться в их игру.
"Я хочу участвовать в командной работе, помогать игрокам находить лучшие позиции. Если я смогу стянуть центральных защитников и дать Бернарду Силве, десятке, больше пространства, я сделаю это. Это трудно, но так и есть.
Когда видишь, как сегодня играют защитники и полузащитники, кажется, что – и Пеп Гвардиола не обрадуется, что я это говорю, – они не нуждаются во мне. Я могу просто стоять и смотреть", - отшутился Холанд после матча с Челси.
Напомним, что гол норвежца помог "горожанам" обыграть Челси.
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