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Мальорка - Реал 1:1: обзор матча и результат игры 18.08.2024

Команда Андрея Лунина провела тяжелый поединок, в котором не смогла победить.
Сегодня, 00:32
Мальорка - Реал / Getty Images
Мальорка - Реал / Getty Images

В воскресенье, 18 августа, на Эстади Майорка-Сон-Муа в рамках первого тура испанской Ла Лиги сошлись Мальорка и Реал.

Андрей Лунин ожидаемо остался на скамейке запасных. В то же самое время в составе "бланкос" свой первый матч чемпионата Испании проводил Килиан Мбаппе.

Как и в трех предыдущих встречах между этими двумя командами, хозяева поля не были мальчиками для битья. Хотя поначалу они все равно не смогли сдержать соперника, у которого на 13-й минуте отличился голом Родриго.

Подопечные Карло Анчелотти создали не так много моментов, чтобы претендовать на еще одно взятие ворот. Зато игроки Мальорки не сдавались и все же смогли отыграться: на старте второго тайма Ведат Мурики ударом головой замкнул подачу с углового.

Несмотря на статус соперника, Мальорка не стеснялась идти вперед, на что мадридцы пытались отвечать своими выпадами. Но это был явно не их день, еще и Ферлан Менди зачем-то заработал удаление в добавленное время, влетев шипами в колено соперника.

Уже в первой же игре Реал потерял очки, сыграв вничью 1:1.

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Статистика матча Мальорка - Реал первого тура Ла Лиги

Мальорка - Реал 1:1
Голы: Мурики, 53 - Родриго, 13.

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 0.89
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 11 - 7

Мальорка: Грейф - Маффео, Вальент, Райльо, Мохика - Дардер (Морланес, 72), Маскарель (Копете, 90+3), Коста - Асано (Ларин, 72), Мурики, Родригес (Санчес, 67).

Реал: Куртуа - Карвахаль (Васкес, 88), Милитао, Рюдигер, Менди - Вальверде, Чуамени (Модрич, 63), Беллингем (Гюлер, 88) - Родриго, Мбаппе, Винисиус (Диас, 88).

Предупреждение: Маффео.

Удаление: Менди, 90+7 (Реал, прямая красная карточка).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мальорка Реал Мадрид Ла Лига

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