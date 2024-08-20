Вильярреал - Атлетико 2:2: обзор матча и результат игры 19.08.2024

Все свои результативные удары команды нанесли в первой половине игры.

В понедельник, 19 августа, на Эстадио де ла Керамика программу первого тура испанской Ла Лиги закрывали Вильярреал и Атлетико.

Эта встреча была особенной для Александера Серлота, который вышел в стартовом составе "матрасников" на игру против своей бывшей команды.

Но его время пришло в конце первого тайма. А до того момента команды организовали сразу три гола.

На 18-й минуте Диего Конде выбил мяч далеко вперед, где Арно Данжума ворвался в штрафную гостей, раскачал Акселя Витселя и с острого угла пробил под дальнюю штангу.

Однако в следующей же атаке Атлетико отыгрался. После небольшой перепасовки Маркос Льоренте, как и Данжума минутой ранее, вбежал в штрафную под острым углом и нанес мощный удар над голкипером.

Источник: Getty Images

Вскоре "желтая субмарина" вновь вышла вперед. Ян Облак неудачно сыграл на выходе после навеса со штрафного, забыв попасть кулаками по мячу. На это явно не рассчитывал Коке, ведь мяч рикошетом от него влетел в уже пустые ворота.

И вот настал звездный час Серлота. В добавленное к первому тайму время норвежский форвард сделал то, чего не смог вчера сделать Артем Довбик - точно замкнул ударом головой подачу одноклубника.

В перерыве Диего Симеоне заменил Серлота, а также Витселя, который явно не справлялся. Вот только все принятые изменения практически никак не повлияли на игру во втором тайме.

Не помог ситуации даже Хулиан Альварес, который получил в свое распоряжение 12 минут. В итоге команды повторили результат годичной давности, вновь сыграв 2:2 на Керамике.

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Статистика матча Вильярреал - Атлетико первого тура Ла Лиги

Вильярреал - Атлетико 2:2

Голы: Данжума, 18, Коке, 37 (аг) - Льоренте, 20, Серлот, 45+5.

Ожидаемые голы (xG): 0.87 - 0.97

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 6 - 10

Удары в створ: 3 - 5

Фолы: 6 - 10

Вильярреал: Конде - Фемения, Байи, Альбиоль, Кардона - Пино (Ахомаш, 71), Парехо (Терратс, 90+2), Комесанья, Баэна (Гуйе, 71) - Морено (Пепе, 71), Данжума (Перес, 79).

Атлетико: Облак - Аспиликуэта, Витсель (Хименес, 46), Ле Норман - Льоренте Барриос, Коке (Де Пауль, 64), Лино, Рейнилдо (Молина, 54) - Гризманн (Альварес, 78), Серлот (Корреа, 46).

Предупреждения: Пино - Ле Норман, Барриос, Лино.

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