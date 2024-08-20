iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Неймар хочет покинуть Саудовскую Аравию - бразилец уже выбрал новый клуб

Неймар может вернуться в каталонскую Барселону.
Сегодня, 13:00
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Звездный бразильский вингер саудовского Аль-Хиляль изъявил желание покинуть клуб по завершению сезона 2024/25, когда контракт футболиста подходит к концу.

Читай также: Барселона пытается продать Гюндогана в Саудовскую Аравию

Как сообщает издание Fichajes, бразилец снова хочет играть в Европе, его мечта - возвращение в каталонскую Барселону. Отмечается, что и испанский клуб не против возвращения.

Стоит отметить, Неймар играл за Барселону с 2013 по 2017 год. За это время бразилец выиграл 10 титулов, включая две Ла Лиги и одну Лигу чемпионов 2014/15.

Напомним, несколько дней назад Аль-Хиляль Неймара завоевала очередной трофей – лучшая команда Саудовской Аравии обыграла Аль-Наср Роналду в игре за Суперкубок страны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ФК Барселона ФК Аль-Хиляль

Статьи по теме

Барселона определилась с будущим Гюндогана Барселона определилась с будущим Гюндогана
Флик оценил победу Барселоны над Валенсией, похвалив Левандовского Флик оценил победу Барселоны над Валенсией, похвалив Левандовского
Манчестер Сити нашел замену Де Брюйне в Барселоне Манчестер Сити нашел замену Де Брюйне в Барселоне
Флик оценил готовность Барселоны к конкуренции с Реалом в новом сезоне: Мы – сильная команда Флик оценил готовность Барселоны к конкуренции с Реалом в новом сезоне: Мы – сильная команда
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Европа13:32
"Отпуск для бывших футболистов": Кроос опубликовал селфи, которое розорвало сеть
Формула 113:30
Хэмилтон неожиданно заговорил о завершении карьеры
Европа13:04
Гвардиола определился с судьбой возвращения Гюндогана в Манчестер Сити
Европа13:00
Неймар хочет покинуть Саудовскую Аравию - бразилец уже выбрал новый клуб
Бокс12:40
"Вы никогда не увидите скучного боя": промоутер о возможном сопернике Богачука в андеркарде реванша Усик – Фьюри
Европа12:23
Звезда Реала недоволен своим положением в клубе - бразилец поставил ультиматум "сливочным"
Лига Чемпионов12:15
Динамо - Зальцбург: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Европа12:00
Клуб АПЛ за рекордную сумму подписал форварда из Чемпионшипа
Лига Чемпионов11:52
"В статусе андердога": игрок Зальцбурга – о матче с Динамо в Лиге чемпионов
Бокс11:34
"Не понимают последствий": Ломаченко высказался о возможном запрете УПЦ МП
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK