Неймар хочет покинуть Саудовскую Аравию - бразилец уже выбрал новый клуб

Неймар может вернуться в каталонскую Барселону.

Звездный бразильский вингер саудовского Аль-Хиляль изъявил желание покинуть клуб по завершению сезона 2024/25, когда контракт футболиста подходит к концу.

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Как сообщает издание Fichajes, бразилец снова хочет играть в Европе, его мечта - возвращение в каталонскую Барселону. Отмечается, что и испанский клуб не против возвращения.

Стоит отметить, Неймар играл за Барселону с 2013 по 2017 год. За это время бразилец выиграл 10 титулов, включая две Ла Лиги и одну Лигу чемпионов 2014/15.

Напомним, несколько дней назад Аль-Хиляль Неймара завоевала очередной трофей – лучшая команда Саудовской Аравии обыграла Аль-Наср Роналду в игре за Суперкубок страны.

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