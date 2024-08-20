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Украинский судья получил назначение главным арбитром на матч Лиги конференций

Виктор Копиевский отсудит поединок Хеккен - Хайденхайм.
Сегодня, 18:59
Виктор Копиевский / Getty Images
Виктор Копиевский / Getty Images

УЕФА объявила назначение судей на поединок квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций Хеккен - Хайденхайм.

Как сообщает пресс-служба организации, главным арбитром этого поединка станет украинец Виктор Копиевский.

Собственно, вся остальная бригада также будет украинской. Лайнсменами будут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий, четвертым станет Дмитрий Кубряк

На VAR будет работать Алексей Деревинский, а его ассистентом будет Дмитрий Панчишин.

Матч Геккен - Гайденхайм состоится в четверг, 22 августа, в 22:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига конференций Виктор Копиевский

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