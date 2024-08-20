Украинский судья получил назначение главным арбитром на матч Лиги конференций
Виктор Копиевский отсудит поединок Хеккен - Хайденхайм.
УЕФА объявила назначение судей на поединок квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций Хеккен - Хайденхайм.
Как сообщает пресс-служба организации, главным арбитром этого поединка станет украинец Виктор Копиевский.
Собственно, вся остальная бригада также будет украинской. Лайнсменами будут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий, четвертым станет Дмитрий Кубряк
На VAR будет работать Алексей Деревинский, а его ассистентом будет Дмитрий Панчишин.
Матч Геккен - Гайденхайм состоится в четверг, 22 августа, в 22:00.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!