Ярмоленко: Давно не играли в Лиге Чемпионов, поэтому, очень хочется получить путевку

Перед поединком плей-офф Лиги чемпионов против РБ Зальцбург киевское Динамо провело пресс-конференцию, участником которой стал в частности Андрей Ярмоленко.

Вингер столичного клуба поделился мыслями относительно важности противостояния против австрийского клуба. По словам игрока, волнение примерно на том же уровне, что и перед матчами Евро-2024.

«Волнение бывает разным: когда ты чего-то боишься или когда ты чего-то очень ждешь. Конечно, мы все понимаем, насколько важной будет завтрашняя игра - так же важна, как и поединки на чемпионате Европы. Поэтому волнение есть, но оно от того, что впереди важная игра для футболистов, болельщиков, клуба в целом. Готовимся в нормальном, привычном режиме. Самое главное завтра отдать все силы на футбольном поле и показать все, что можем».

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Знаем, что мы давно не играли в Лиге чемпионов, поэтому очень хочется получить эту путевку в групповой этап».

Также Ярмоленко рассказал, как Динамо чувствует себя, зная, что не может играть еврокубковые матчи дома.

«Конечно, для нас тяжело, что мы не можем играть дома, в Киеве. Знаем, что многие наши защитники являются болельщиками «Динамо», и прежде всего мы играем для них. А по поводу поддержки, которая есть в Люблине, скажу, что здесь, действительно, сейчас много украинцев, они вынужденно переехали из-за террористов, которые убивают наших людей - женщин и детей. В матчах и с «Партизаном», и с «Рейнджерс» мы чувствовали их поддержку, надеюсь, что завтра эта поддержка будет еще больше».

Матч РБ Зальцбург - Динамо состоится завтра, 21 августа, в 22:00 по Киеву.

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