Ярмоленко подколол Шапаренко после матча с Партизаном, вспомнив слова Суркиса

Киевляне находятся в хорошем настроении после победы над Партизаном.

Киевское Динамо не заметило сербский Партизан в матчах второго квалификационного раунда отбора в Лигу чемпионов. Киевляне разгромили соперника в номинально домашнем матче (6:2) и не оставили шансов в гостевом (3:0).

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Лидер Динамо Андрей Ярмоленко был в хорошем настроении после матча в Белграде. Футболист выложил в stories своего instagram-аккаунта фото с Николаем Шапаренко, подписав снимок: 302 лимона (миллионы).

Ярмоленко и Шапаренко

Стоит отметить, что президент Динамо Игорь Суркис еще в апреле этого года заявлял, что Шапаренко в свое время будет стоить 300 миллионов. Очевидно, Ярмоленко оценил свою трансферную стоимость всего в два миллиона.

Напомним, в третьем раунде квалификации киевское Динамо сойдется с шотландским Рейнджерсом. Первый матч запланирован уже на следующий вторник, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21.00.

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