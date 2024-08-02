iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ярмоленко подколол Шапаренко после матча с Партизаном, вспомнив слова Суркиса

Киевляне находятся в хорошем настроении после победы над Партизаном.
Сегодня, 10:08
Ярмоленко і Шапаренко / ФК Динамо Киев
Ярмоленко і Шапаренко / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо не заметило сербский Партизан в матчах второго квалификационного раунда отбора в Лигу чемпионов. Киевляне разгромили соперника в номинально домашнем матче (6:2) и не оставили шансов в гостевом (3:0).

Читай также: Динамо – Рейнджерс: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Лидер Динамо Андрей Ярмоленко был в хорошем настроении после матча в Белграде. Футболист выложил в stories своего instagram-аккаунта фото с Николаем Шапаренко, подписав снимок: 302 лимона (миллионы).

Ярмоленко и Шапаренко
Ярмоленко и Шапаренко

Стоит отметить, что президент Динамо Игорь Суркис еще в апреле этого года заявлял, что Шапаренко в свое время будет стоить 300 миллионов. Очевидно, Ярмоленко оценил свою трансферную стоимость всего в два миллиона.

Напомним, в третьем раунде квалификации киевское Динамо сойдется с шотландским Рейнджерсом. Первый матч запланирован уже на следующий вторник, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21.00.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Игорь Суркис Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко фк динамо киев

Статьи по теме

Динамо – Рейнджерс: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Рейнджерс: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо отпустило двух игроков - легионер и сын легенды "бело-синих" перешли в Зорю Динамо отпустило двух игроков - легионер и сын легенды "бело-синих" перешли в Зорю
В Динамо рассказали подробности травмы Дячука в матче с Партизаном В Динамо рассказали подробности травмы Дячука в матче с Партизаном
Капитан Партизана оценил поражение от Динамо: "Результат показал разницу" Капитан Партизана оценил поражение от Динамо: "Результат показал разницу"
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Аргентина - Франция и другие матчи 1/4 финала Олимпиады-2024
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Европа11:55
Левандовски рассыпался в комплиментах Хави: Он все изменил и произвел сенсацию
Олимпийские игры11:50
Левченко не вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту
Олимпийские игры11:34
Дзюдо на Олимпиаде-2024: Гоман была дисквалифицирована в первом же матче
Олимпийские игры11:30
Магучих, Геращенко, Левченко: видео онлайн-трансляций прыжков в высоту на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры11:21
Обидчица Костюк установила национальный рекорд на Олимпиаде-2024
Европа11:10
Тен Хаг озвучил одну из задач Манчестер Юнайтед на сезон
Европа11:00
Анчелотти назвал причины провала Азара в Реале
Игровые10:38
Сборная Украины по футзалу сыграет на престижном турнире в Португалии
Бокс10:35
Стивенсон сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Олимпийские игры10:12
Олимпиада-2024: Марокко - США, Япония - Испания
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK