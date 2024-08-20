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Шовковский - о РБ Зальцбург: Молодая, амбициозная команда, которая играет в скоростной футбол

Наставник Динамо поделился мыслями о сопернике в квалификации Лиги чемпионов.
Сегодня, 21:46
Александр Шовковский / Getty Images
Александр Шовковский / Getty Images

Рулевой киевского Динамо Александр Шовковский стал участником предматчевой пресс-конференции накануне игры с РБ Зальцбург в квалификации Лиги чемпионов.

По словам Шовковского, он надеется, что на игре с австрийцами соберется больше зрителей чем на предыдущих матчах квалификации в Люблине.

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"Безусловно, когда ты играешь не на своем родном стадионе, НСК Олимпийский в Киеве, который может вместить 70 тысяч болельщиков, все по-другому. Но мы благодарим Люблин за то, что город откликнулся и дал нам возможность проводить здесь свои домашние матчи, а также за то, что он поддерживает нас и делает все возможное, чтобы мы чувствовали себя здесь, как дома. Это дорогого стоит в плане эмоций и чувств. 

На матче с Партизаном было меньше людей, на игру с Рейнджерс пришло больше, и мы надеемся, завтра на трибунах соберется еще больше наших сторонников, чтобы поддержать нас в противостоянии с РБ Зальцбург.

Мы очень им благодарны, для нас это важно. Мы играем в футбол для болельщиков, чтобы дарить радость людям, и со своей стороны будем делать все возможное, чтобы порадовать наших людей яркой игрой и, безусловно, результатом".

Также украинский специалист охарактеризовал сильные стороны австрийского гранда.

"Команда соперника молодая, амбициозная, играет в скоростной футбол, пытается диктовать свои условия на футбольном поле. Безусловно, нужно от всего их звена атаки ожидать обострения и быть осторожными при организации своей игры в обороне.

Относительно выделения кого-то из футболистов, я этого никогда не делал и сейчас не буду. Скажу лишь, что, кроме последнего сезона, РБ Зальцбург постоянно выигрывал чемпионат и участвовал в Лиге чемпионов. Это говорит о достаточно высоком, хорошем уровне команды", - резюмировал главный тренер киевлян.

Отметим, матч Динамо Киев - РБ Зальцбург состоится завтра, 21 августа, в 22:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Шовковский РБ Зальцбург

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