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ПСЖ намерен подписать новый контракт с главным тренером

Луис Энрике также не против продолжить сотрудничество с парижским клубом.
Вчера, 20:59
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Руководство ПСЖ заинтересовано в продлении контракт с главным тренером команды Луисом Энрике.

Переговоры между сторонами пока не стартовали, но в парижском клубе собираются договориться с 54-летним испанцем по ходу нынешнего сезона, сообщает Le Parisien.

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Действующий контракт испанского тренера рассчитан до лета 2025 года, и сам специалист не против остаться во главе парижан.

Напомним, что Энрике возглавив ПСЖ летом прошлого года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед достиг соглашения о приобретении хавбека ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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