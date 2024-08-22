ПСЖ намерен подписать новый контракт с главным тренером
Руководство ПСЖ заинтересовано в продлении контракт с главным тренером команды Луисом Энрике.
Переговоры между сторонами пока не стартовали, но в парижском клубе собираются договориться с 54-летним испанцем по ходу нынешнего сезона, сообщает Le Parisien.
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Действующий контракт испанского тренера рассчитан до лета 2025 года, и сам специалист не против остаться во главе парижан.
Напомним, что Энрике возглавив ПСЖ летом прошлого года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед достиг соглашения о приобретении хавбека ПСЖ.
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