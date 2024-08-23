У конкурента Лунина конфликт с бывшим тренером Коноплянки – бельгиец не хочет играть под его руководством

Голкипер мадридского Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа отказывается играть под руководством Доменико Тодеско, ныне возглавляющего национальную команду Бельгии:

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"Хочу обратиться к бельгийским болельщикам и болельщикам нашей национальной сборной. Я чувствую огромную любовь и гордость, представляя свою страну на поле, а также каждого из вас, кто болеет за «красных дьяволов». Для меня было привилегией иметь честь носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что смогу сделать это более 100 раз.

К сожалению, после событий с тренером и после долгих раздумий решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Однако, если смотреть вперед, мое недоверие к нему не способствовало бы поддержанию необходимой доброжелательной атмосферы. Федерация, с которой у меня было несколько дискуссий, принимает мою позицию и причины, которые побуждали меня к этому мучительному, но последовательному решению.

Я сожалею, что возможно разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший способ действий для Бельгии, поскольку он завершает дебаты и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей. Спасибо за вашу непреклонную поддержку, любовь и понимание", - написал Куртуа.

I want to address the Belgian fans and supporters of our national team.



I feel immense love and pride in representing my country on the pitch, as well as every one of you who supports the Red Devils. I feel privileged to have had the honor of wearing the national jersey. Not… pic.twitter.com/BD4YP09wxs — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) August 22, 2024

Стоит отметить, что Тодеско в свое время возглавлял немецкий Шальке, за который в то же время играл и украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

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