iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Один из лидеров сравнил Клоппа и Слота: Многое изменилось

Коди Гакпо доволен работой с новым тренером.
Сегодня, 13:53
Коді Гакпо / Getty Images
Коді Гакпо / Getty Images

Перед стартом нынешнего сезона Ливерпуль сменил наставника команды. Вместо Юргена Клопа "красных" ныне возглавляет нидерландский специалист Арне Слот.

Читай также: Брентфорд Ярмолюка опередил чемпиона Германии, подписав игрока Ливерпуля

Один из ключевых футболистов команды Коди Гакпо поделился мнениями о смене тренера, сравнив специалистов:

"Многое изменилось по сравнению с Клоппом, но Арне производит очень хорошее впечатление. Это не обязательно лучше или хуже, но в общем есть изменения. В прошлом сезоне было больше контратак, но это только действовало нам на пользу. Скоро мы овладеем и новой системой". Это может нас далеко завести.

Слот просто очень честный и прямолинейный, идущий на пользу игрокам. Тогда вы всегда знаете где находится. Уже в контрольных матчах мы были хорошие, затем также выиграли первую игру в чемпионате против Ипсвича (2:0 – прим.). Это сразу дает преимущество. Если так будет продолжаться - мы можем провести отличный сезон", - цитирует Коди Sport Nieuws

Напомним, Ливерпуль начал новый сезон АПЛ с победы над Ипсвичем (2:0). Во втором туре подопечные Арне Слота сыграют против Брентфорда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп Коди Гакпо арне слот ФК Ливерпуль

Статьи по теме

Именитый защитник Ливерпуля ищет новый клуб – за англичаником следит Челси Именитый защитник Ливерпуля ищет новый клуб – за англичаником следит Челси
Слот - второй тренер Ливерпуля в эру АПЛ, дебютировавший с победы Слот - второй тренер Ливерпуля в эру АПЛ, дебютировавший с победы
"Наконец-то вы до этого дошли": Клопп вернется к работе, но только на один матч "Наконец-то вы до этого дошли": Клопп вернется к работе, но только на один матч
"Я еще слишком молод": Клопп рассказал о планах на будущее "Я еще слишком молод": Клопп рассказал о планах на будущее
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Байер стартует в Бундеслиге, начало второго тура в Испании и Франции
просмотров

Последние новости

Европа17:23
Мудрик сменил своего агента
Украина17:10
Заря объявила о возвращении опытного нападающего
Биатлон17:02
Пидручный выиграл суперспринт на летнем ЧМ-2024 по биатлону, Тищенко - второй
Европа16:40
Кепа снова может оказаться в клубе с украинцем в составе
Бокс16:24
Ортис признался, считает ли свою победу над Богачуком заслуженной
Европа16:05
Слот опроверг слухи о трансфере центрального защитника клуба
Лига конференций15:44
"Нам не может быть стыдно": Полузащитник Кривбасса назвал главную причину поражения от Бетиса
Европа15:42
Гвардиола - о Гюндогане: Все счастливы, что он вернулся
Формула 115:22
Гран-при Нидерландов: Норрис, Ферстаппен и Хэмилтон - лучшие на первой практике
Европа15:15
Звезда Реала выбыл примерно на месяц
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK