Один из лидеров сравнил Клоппа и Слота: Многое изменилось

Перед стартом нынешнего сезона Ливерпуль сменил наставника команды. Вместо Юргена Клопа "красных" ныне возглавляет нидерландский специалист Арне Слот.

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Один из ключевых футболистов команды Коди Гакпо поделился мнениями о смене тренера, сравнив специалистов:

"Многое изменилось по сравнению с Клоппом, но Арне производит очень хорошее впечатление. Это не обязательно лучше или хуже, но в общем есть изменения. В прошлом сезоне было больше контратак, но это только действовало нам на пользу. Скоро мы овладеем и новой системой". Это может нас далеко завести.

Слот просто очень честный и прямолинейный, идущий на пользу игрокам. Тогда вы всегда знаете где находится. Уже в контрольных матчах мы были хорошие, затем также выиграли первую игру в чемпионате против Ипсвича (2:0 – прим.). Это сразу дает преимущество. Если так будет продолжаться - мы можем провести отличный сезон", - цитирует Коди Sport Nieuws

Напомним, Ливерпуль начал новый сезон АПЛ с победы над Ипсвичем (2:0). Во втором туре подопечные Арне Слота сыграют против Брентфорда.

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