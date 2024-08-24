Цыганков попал в заявку Жироны на второй тур Ла Лиги
Неизвестно, попадет ли украинец в старт.
Жирона объявила заявку на второй тур Ла Лиги.
Напомним, что каталонский клуб сыграет против мадридского Атлетико в воскресенье, 25 августа.
Виктор Цыганков наконец вернулся в команду после того, как пропустил матч первого тура. Однако пока неизвестно, появится ли украинец на поле.
Также в заявку попали и новички команды Пау Лопес і Боян Миовски.
Ранее также Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона.
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