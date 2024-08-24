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Цыганков попал в заявку Жироны на второй тур Ла Лиги

Неизвестно, попадет ли украинец в старт.
Сегодня, 18:26
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Жирона объявила заявку на второй тур Ла Лиги.

Напомним, что каталонский клуб сыграет против мадридского Атлетико в воскресенье, 25 августа.

Виктор Цыганков наконец вернулся в команду после того, как пропустил матч первого тура. Однако пока неизвестно, появится ли украинец на поле.

Также в заявку попали и новички команды Пау Лопес і Боян Миовски.

Ранее также Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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