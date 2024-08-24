Милан не может выиграть уже второй матч подряд в Серии А
В субботу, 24 августа, Милан отправился в гости к Парме в рамках второго тура Серии А.
Уже на старте матча хозяева забили быстрый гол, ошарашив "россонери". Милан попытался задавить соперника, но первые моменты начали появляться лишь после 30-й минуты. Но и Парма не отсиживалась и очень опасно контратаковала.
Со стартом второго тайма "россонери" имели два крутейших момента сравнять счет, но удар Рейндерс пришелся в перекладину, а Калабрии ушел немного выше створа.
Вскоре Парма забила вновь, но арбитр спас Милан, зафиксировав офсайд, однако хозяева снова создали опаснейший момент, но не попали в ворота. И лишь после этого Милан аконец смог ответить голом Пулишича в практически пустые ворота.
Однако недолго пришлось радоваться, чуть более чем через 10 минут Парма в очередной контратаке вышла вперед и Милан уже ничего не смог сделать. Два стартовых матча без побед проводит команда Паулу Фонсеки.
Статистика матча Парма - Милан 2-го тура Серии А
Парма - Милан 2:1
Голы: Ман, 2, Кансельери, 77 - Пулишич, 66
xG: 1.61 - 2.21
Удары: 7 - 16
Удары в створ ворот: 6 - 5
Владение мячом: 34% - 66%
Фолы: 8 - 10
Атаки: 81 - 135
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