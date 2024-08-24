Милан не может выиграть уже второй матч подряд в Серии А

В субботу, 24 августа, Милан отправился в гости к Парме в рамках второго тура Серии А.

Уже на старте матча хозяева забили быстрый гол, ошарашив "россонери". Милан попытался задавить соперника, но первые моменты начали появляться лишь после 30-й минуты. Но и Парма не отсиживалась и очень опасно контратаковала.

Со стартом второго тайма "россонери" имели два крутейших момента сравнять счет, но удар Рейндерс пришелся в перекладину, а Калабрии ушел немного выше створа.

Вскоре Парма забила вновь, но арбитр спас Милан, зафиксировав офсайд, однако хозяева снова создали опаснейший момент, но не попали в ворота. И лишь после этого Милан аконец смог ответить голом Пулишича в практически пустые ворота.

Однако недолго пришлось радоваться, чуть более чем через 10 минут Парма в очередной контратаке вышла вперед и Милан уже ничего не смог сделать. Два стартовых матча без побед проводит команда Паулу Фонсеки.

Статистика матча Парма - Милан 2-го тура Серии А

Парма - Милан 2:1

Голы: Ман, 2, Кансельери, 77 - Пулишич, 66

xG: 1.61 - 2.21

Удары: 7 - 16

Удары в створ ворот: 6 - 5

Владение мячом: 34% - 66%

Фолы: 8 - 10

Атаки: 81 - 135

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