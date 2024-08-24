Интер без проблем разобрался с аутсайдером Серии А

В субботу, 24 августа, Интер принимал дома Лечче в рамках второго тура Серии А.

Хозяева сразу ринулись в атаку и забили быстрый гол, уже на 5-й минуте Дармиан замкнул головой передачу Мехди.

После этого игра успокоилась и команды провели на поле 40 минут практически без моментов. Во втором тайме Интер снова активно пошел вперед, создал пару моментов, но забить не удалось.

На 68-й минуте Маркуса Тюрама завалили в штрафной, и Чалханоглу уверенно отличился с 11-ти метров. До конца матча "нерадзурри" создали еще пару моментов, но в целом команда Индзаги провела уверенную игру и забрала заслуженные три очка.

Статистика матча Интер - Лечче 2-го тура Серии А

Интер - Лечче 2:0

Голы: Дармиан, 5, Чалханоглу (пенальти), 69

xG: 2.14 - 0.38

Удары: 9 - 6

Удары в створ ворот: 5 - 3

Владение мячом: 61% - 39%

Фолы: 9 - 11

Атаки: 107 - 109

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!