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Алиссон заговорил о конкуренции с Мамардашвили - Ливерпуль близок к подписанию звезды Евро-2024

Бразилец поблагодарил руководство Ливерпуля.
Сегодня, 13:55
Алиссон / Getty Images
Алиссон / Getty Images

Ливерпуль близок к оформлению трансфера голкипера сборной Грузии Гиорги Мамардашвили, ныне выступающего в составе испанской Валенсии.

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Бразилец Аллисон оценил возможный трансфер, заявив, что данный переход сделает Ливерпуль только сильнее.

"Я знал об этом еще до того, как это появилось в социальных сетях, и это хороший месседж для меня, потому что клуб внимателен к тому, что я думаю, - сказал Алиссон в комментарии The Times

Ранее Фабрицио Романо писал, что клубы уже договорились о структуре выплат, а сумма трансфера может составить более 30 миллионов евро. Ожидается, что Мамардашвили продолжит выступать за Валенсию на правах аренды до завершения сезона 2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алиссон ФК Ливерпуль

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