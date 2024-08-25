Алиссон заговорил о конкуренции с Мамардашвили - Ливерпуль близок к подписанию звезды Евро-2024
Ливерпуль близок к оформлению трансфера голкипера сборной Грузии Гиорги Мамардашвили, ныне выступающего в составе испанской Валенсии.
Читай также: "Какой смысл сидеть на скамейке?": хавбек Ливерпуля объяснил, почему покинул клуб
Бразилец Аллисон оценил возможный трансфер, заявив, что данный переход сделает Ливерпуль только сильнее.
"Я знал об этом еще до того, как это появилось в социальных сетях, и это хороший месседж для меня, потому что клуб внимателен к тому, что я думаю, - сказал Алиссон в комментарии The Times
Ранее Фабрицио Романо писал, что клубы уже договорились о структуре выплат, а сумма трансфера может составить более 30 миллионов евро. Ожидается, что Мамардашвили продолжит выступать за Валенсию на правах аренды до завершения сезона 2024/25.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!