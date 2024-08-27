Флик озвучил цели Барселоны на новый сезон: Это длинный путь

Каталонская Барселона одержала две трудные победы на старте нового сезона испанской Примеры. Подопечные Флика обыграли Валенсию (2:1) и Атлетик Бильбао (2:1).

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Главный тренер Ханс-Дитер Флик оценил старт сезона для каталонцев, назвав главную цель клуба в новом сезоне:

"Наша цель – всегда выигрывать чемпионат. Это долгий путь, мы хорошо начали, но на следующей неделе все может измениться. Сейчас мы удовлетворены стартом сезона и уверены в себе. Мы не забегаем вперед, смотрим не на май, а только на следующую игру против Райо" ", - сказал Флик в комментарии El Mundo Deportivo.

Напомним, Флик возглавил Барселону летом. Немец сменил в должности тренера испанца Хави.

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