Ливерпуль приблизился к трансферу игрока сборной Италии

Английский Ливерпуль собирается усилить линию атаки.

Как сообщает Давид Орнштейн, мерсисайдцы серьезно включились в борьбу за Федерико Кьезу. Сумма трансфера может составить 15 млн евро.

Кьезе предлагают долгосрочный 4-летний контракт. Зарплата, которую предлагают итальянскому вингеру неизвестна.

Журналист также отмечает, что руководство Ливерпуля уже долго являются поклонниками Федерико и решили воспользоваться тем, что он не нужен Тьяго Мотти.

Отметим, что игроком также интересуется Барселона, но ей трудно оформить трансфер из-за финансовых проблем.

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