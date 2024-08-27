Ливерпуль приблизился к трансферу игрока сборной Италии
Федерико Кьеза может стать игроком «красных».
Английский Ливерпуль собирается усилить линию атаки.
Как сообщает Давид Орнштейн, мерсисайдцы серьезно включились в борьбу за Федерико Кьезу. Сумма трансфера может составить 15 млн евро.
Кьезе предлагают долгосрочный 4-летний контракт. Зарплата, которую предлагают итальянскому вингеру неизвестна.
Журналист также отмечает, что руководство Ливерпуля уже долго являются поклонниками Федерико и решили воспользоваться тем, что он не нужен Тьяго Мотти.
Отметим, что игроком также интересуется Барселона, но ей трудно оформить трансфер из-за финансовых проблем.
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