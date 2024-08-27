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Юный игрок Динамо отметился первым результативным действием в карьере - отдал шикарный ассист в Лиге чемпионов

Тарас Михавко помог киевлянам сравнять счет в матче с РБ Зальцбург.
Вчера, 23:10
Тарас Михавко / FC Dynamo Kyiv
Тарас Михавко / FC Dynamo Kyiv

В рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов Динамо встречается с РБ Зальцбург.

После первого тайма счет 1:1. В составе австрийцев забил Адам Дагим, а за Динамо отличился Владислав Ванат.

Ванат переиграл вратаря после отличной длинной передачи от Тараса Михавка. Центрбек "бело-синих" записал на свой счет первое результативное действие во взрослом футболе.

Отметим, что на момент написания новости продолжается второй тайм. Счет - 1:1.

Видео ассиста Михавко

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Тарас Михавко

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РБ Зальцбург - Динамо: видео голов

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