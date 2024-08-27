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Эвертон с Миколенко не без труда преодолел первую стадию Кубка английской лиги

Украинец отметился первым результативным действием в новом сезоне.
Вчера, 23:36
Эвертон - Докастер / Getty Images
Эвертон - Докастер / Getty Images

Во вторник, 27 августа, Эвертон начал свой путь в Кубке английской лиги матчем против Донкастера.

И хоть Шон Дайч выставил на матч практически второй состав, в нем нашлось место и Виталию Миколенко.

В первом тайме у "ирисок" не получилась ничего, клуб из Второй лиги Англии успешно блокировал попытки хозяев атаковать и стремительно контратаковал.

Забить долгожданный гол удалось лишь на 53-й минуте матча, Айрогбунам открыл счет после передачи Линдстрема. Во втором таймек Эвертон в целом прибавил, и разница в классе команд стала более очевидной.

На 74-й минуте Ндиайе удвоил преимущество "ирисок", а в самой концовке Бету поставил уверенную точку после ассиста Миколенко.

Статистика матча Эвертон - Донкастер 1/32 финала Кубка английской лиги

Эвертон - Донкастер 3:0
Голы: Айрогбунам, 53, Ндиайе, 74, Бету, 84

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 12 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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