Эвертон с Миколенко не без труда преодолел первую стадию Кубка английской лиги
Во вторник, 27 августа, Эвертон начал свой путь в Кубке английской лиги матчем против Донкастера.
И хоть Шон Дайч выставил на матч практически второй состав, в нем нашлось место и Виталию Миколенко.
В первом тайме у "ирисок" не получилась ничего, клуб из Второй лиги Англии успешно блокировал попытки хозяев атаковать и стремительно контратаковал.
Забить долгожданный гол удалось лишь на 53-й минуте матча, Айрогбунам открыл счет после передачи Линдстрема. Во втором таймек Эвертон в целом прибавил, и разница в классе команд стала более очевидной.
На 74-й минуте Ндиайе удвоил преимущество "ирисок", а в самой концовке Бету поставил уверенную точку после ассиста Миколенко.
Статистика матча Эвертон - Донкастер 1/32 финала Кубка английской лиги
Эвертон - Донкастер 3:0
Голы: Айрогбунам, 53, Ндиайе, 74, Бету, 84
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 12 - 10
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