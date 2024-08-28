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Барселона - Райо: обзор и результат матча чемпионата Испании 28.08.2024

Дани сразу же показал, что каталонцы не зря его приобрели.
Сегодня, 00:34
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В рамках третьего тура Ла Лиги Барселона встретилась с Райо Вальекано.

Хозяева ошеломили каталонцев на первых минутах. Унаи Лопес пробил в ближний угол ворот и открыл счет в матче, ведь Марк-Андре тер Стеген не справился с его ударом.

При минимальном преимуществе андердога команды ушли на перерыв, но во втором тайме, ситуация быстро изменилась. На 60-ой минуте забил Педри.

Чуть более чем через 10 минут Барсу мог вывести вперед Левандовски, но его гол отменили после просмотра VAR, но «сине-гранатовые» убежали от потери очков благодаря голу Дани Ольмо, которого только накануне этого матча смогли наконец зарегистрировать для участия в чемпионате Испании.

Статистика матча Ла Лиги Райо Вальекано - Барселона

Райо Вальекано - Барселона 1:2

Голы: Лопес, 9 - Педри, 60, Ольмо, 81

xG: 0.19 - 1.01
Удары: 5 - 18
Удары в створ ворот: 4 - 5
Владение мячом: 33% - 67%

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