Экс-звезду Тоттенхэма, уволенную за "неуместные сообщения" сотрудницам телеканала, ждет повышение

Джермейн Дженас оказался в скандале, но он может выйти из него даже в плюсе.

Джермейну Дженасу будет предоставлена ​​возможность карьерного роста после того, как BBC уволила его за отправку "неуместных" текстовых сообщений двум коллегам, сообщает The Telegraph.

Бывший футболист Тоттенхэма и сборной Англии был отстранен от своих ролей в шоу "The One Show" и "Match Of The Day" после того, как младшие сотрудницы выразили обеспокоенность по поводу его поведения.

Дженас работал на матче Брайтон - Манчестер Юнайтед в минувшие выходные, несмотря на то, что он не был назначен на эту игру.

Источник из TNT сообщил, что они ожидают увидеть его возвращение после международного перерыва в сентябре.

Источник: Getty Images

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Дженас работает в TNT в качестве фрилансера, и его иногда призывают работать вместе с другими экспертами и комментаторами.

Считается, что руководители TNT обсуждают эту тему и если станет известно о каком-либо еще неподобающем поведении Дженаса, это изменит их точку зрения.

Футболист принес публичные извинения двум женщинам, которым он написал те самые сообщения. Но при этом он настаивал, что все происходило по обоюдному согласию.

Теперь же он опасается за будущее своего 13-летнего брака с женой Элли Пенфолд, которая, как говорят, злится, но не разорвала их отношения. Она еще не сказала ему, сможет ли их брак существовать в будущем.

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