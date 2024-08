Экс-звезду Тоттенхэма, уволенную за "неуместные сообщения" сотрудницам телеканала, ждет повышение

Бывший футболист Тоттенхэма и сборной Англии был отстранен от своих ролей в шоу "The One Show" и "Match Of The Day" после того, как младшие сотрудницы выразили обеспокоенность по поводу его поведения.

