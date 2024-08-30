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Обидчик Кривбасса продал своего лидера на Ближний восток

Набиль Фекир перешел в Аль-Джазиру.
Сегодня, 21:28
Набиль Фекир / Getty Images
Набиль Фекир / Getty Images

Реал Бетис официально попрощался с многолетним лидером клуба Набилем Фекиром.

Аль-Джазира из ОАЭ заплатила испанскому клубу около 7 млн евро за 31-летнего француза.

Напомним, Фекир выступал за Бетис с 2019 года после того, как перешёл из Лиона за почти 20 млн евро.

За это время Фекир провел 165 матчей, в которых отличился 29 голами и 29 ассистами.

На его место Бетис планировал пригласить Дани Себальоса, но Реал отказался отпускать хавбека. В последние часы ТО клуб пытается оформить трансфер Джованни Ло Чельсо из Тоттенхэма.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция дедлайна трансферного окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Набиль Фекир

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