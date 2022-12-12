Ньюкасл определился с альтернативой Мэддисону

Сложности в переговорах по англичанину вынуждают команду Эдди Хау заняться поисками запасных вариантов.

Минувшим летом Ньюкасл, получивший новые финансовые возможности, активно пытался подписать лидера Лестера Джеймса Мэддисона. Но "лисы" отказались продавать 26-летнего англичанина за менее чем 40 миллионов фунтов.

"Сороки" намерены возобновить переговоры по трансферу игрока в январе. При этом клуб определил для себя альтернативный вариант на случай очередной неудачи.

По информации Sky Sports, если не удастся договориться с Лестером, Ньюкасл переключится на хавбека Бетиса Набиля Фекира. Считается, что оформить трансфер 29-летнего француза будет куда легче.

Согласно Transfermarkt, игрок Бетиса оценивается в 34,5 миллиона.

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В нынешнем сезоне Фекир провел 11 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.