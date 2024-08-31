Евертон - Борнмут: Огляд та результат матчу АПЛ 31.08.2024

В рамках АПЛ Борнмут на чужом поле встретился с Эвертоном.

В первом тайме команды не порадовали результативностью, зато во второй половине подарили фанатам настоящее веселье.

Сначала Майкл Кин вывел «ирисок» вперед, а затем Доминик Калверт-Льюин удвоил преимущество мерсисайдцев и казалось, что это конец, но у подопечных Андони Ираолы были другие планы.

За несколько минут до конца они начали свой безумный камбэк, где сначала забил Антуан Семеньо, затем Льюис Кук, а точку поставил Луис Синистерра.

Таким образом, Борнмут вырвал победу, проигрывая в два мяча всего за несколько минут до конца матча, а дела Эвертона продолжают ухудшаться, ведь у команды до сих пор ни одного набранного очка.

Статистика и результат матча АПЛ Борнмут - Эвертон

Эвертон - Борнмут 2:3

Голы: Кин, 50, Калверт-Льюин, 57 - Семеньо, 87, Кук, 90+2, Синистерра, 90+6

Эвертон: Пикфорд - Коулман, Тарковски, Кин, Миколенко - Ироегбунам, Гуйе - Гаррисон, Ндиайе (Дукуре, 83), Макнил - Калверт-Льюин (Бету, 88)

Борнмут: Аррисабалага - Араухо (Смит, 77), Забарный, Сенеси (Гейсен, 77), Керкез (Скотт, 66) - Кук, Кристи (Уаттара, 66) - Семеньо, Клюйверт, Тавернье - Барбоза (Синистерра, 65)

Предупреждения: Кин, Ироегбунам - Семеньо

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