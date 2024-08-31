iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Евертон - Борнмут: Огляд та результат матчу АПЛ 31.08.2024

"Вишни"забили трижды в последние минуты матча.
Сегодня, 19:03
Борнмут / Getty Images
Борнмут / Getty Images

В рамках АПЛ Борнмут на чужом поле встретился с Эвертоном.

В первом тайме команды не порадовали результативностью, зато во второй половине подарили фанатам настоящее веселье.

Сначала Майкл Кин вывел «ирисок» вперед, а затем Доминик Калверт-Льюин удвоил преимущество мерсисайдцев и казалось, что это конец, но у подопечных Андони Ираолы были другие планы.

За несколько минут до конца они начали свой безумный камбэк, где сначала забил Антуан Семеньо, затем Льюис Кук, а точку поставил Луис Синистерра.

Таким образом, Борнмут вырвал победу, проигрывая в два мяча всего за несколько минут до конца матча, а дела Эвертона продолжают ухудшаться, ведь у команды до сих пор ни одного набранного очка.

Статистика и результат матча АПЛ Борнмут - Эвертон

Эвертон - Борнмут 2:3

Голы: Кин, 50, Калверт-Льюин, 57 - Семеньо, 87, Кук, 90+2, Синистерра, 90+6

Эвертон: Пикфорд - Коулман, Тарковски, Кин, Миколенко - Ироегбунам, Гуйе - Гаррисон, Ндиайе (Дукуре, 83), Макнил - Калверт-Льюин (Бету, 88)

Борнмут: Аррисабалага - Араухо (Смит, 77), Забарный, Сенеси (Гейсен, 77), Керкез (Скотт, 66) - Кук, Кристи (Уаттара, 66) - Семеньо, Клюйверт, Тавернье - Барбоза (Синистерра, 65)

Предупреждения: Кин, Ироегбунам - Семеньо

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут эвертон

Статьи по теме

Борнмут Забарного установил историческое достижение в матче с Эвертоном Борнмут Забарного установил историческое достижение в матче с Эвертоном
Арсенал подпишет одноклубника Забарного Арсенал подпишет одноклубника Забарного
Ярмолюк с Брентфордом прошли в следующий раунд Кубка лиги, Забарный и Борнмут - вылетели Ярмолюк с Брентфордом прошли в следующий раунд Кубка лиги, Забарный и Борнмут - вылетели
Динамо опубликовало расписание своих матчей основного этапа Лиги Европы Динамо опубликовало расписание своих матчей основного этапа Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа22:59
Динамо опубликовало расписание своих матчей основного этапа Лиги Европы
Олимпийские игры22:40
Пиддубная стала призеркой Паралимпиады-2024 в плавании
Европа22:36
Легионер Динамо ушел из клуба в аренду
Олимпийские игры22:15
Украинцы оформили двойной подиум в плавании на Паралимпиаде-2024
Олимпийские игры21:48
Коль завоевал вторую медаль Паралимпиады-2024 в плавании
Европа21:41
Байер впервые за более 40 матчей проиграл на внутренней арене, уступив РБ Лейпциг
Европа21:24
Борнмут Забарного установил историческое достижение в матче с Эвертоном
Олимпийские игры21:12
Стеценко с рекордом завоевала вторую за день медаль в плавании на Паралимпиаде-2024
Европа20:47
Саудовский клуб приобретет одноклубника Трубина
Украина20:30
УПЛ: ничья Карпат и Ворсклы, Александрия обыграла Колос, Полесье разгромило Черноморец
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK