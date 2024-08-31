Лацио - Милан: Обзор и результат матча Серии А 31.08.2024

Команды провели два разных тайма, что привело к ничьей.

В рамках третьего тура Серии А Лацио встретился с Миланом.

Первый момент возник у «орлов», но Страхинья Павлович сумел вынести мяч почти с линии ворот своей команды после удара Тати Кастеяноса.

Чуть позже Павлович вновь стал героем, но уже в атакующих действиях, забив после подачи с углового и открыв тем самым счет.

Преимущество «россонери» продержалось весь первый тайм и немного второго, а затем включился Нуно Тавареш. Португалец отдал два ассиста, сперва на Кастеяноса, а затем на Булае Диа, что позволило хозяевам выйти вперед.

Впрочем, позже Пауло Фонсека выпустил «джокеров» Тэмми Абрагама, Рафаэля Леау и Тео Эрнандеса. Первые двое помогли сравнять счет в матче, Абрагам ассистировал, а Леау забил. Больше голов в матче не было.

Статистика и результат матча Серии А Лацио - Милан

Лацио - Милан 2:2

Голы: Кастельянос, 62, Диа, 66 - Павлович, 9, Леау, 72

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