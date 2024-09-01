Тен Хаг установил новый клубный антирекорд

Разгром от Ливерпуля оказался не только обидным, но и историческим.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг установил очередной клубный антирекорд.

Напомним, манкунианцев разгромно уступили Ливерпулю в домашних стенах в третьем туре АПЛ.

Таким образом тен Хаг стал первым тренером в истории Юнайтед, который дважды начинал сезон с двумя поражениями в первых трёх играх.

МЮ начал этот сезон с победы над Фулхэмом, а затем уступил Брайтону и Ливерпулю. А в сезоне-2022/23 проиграли все тому же Брайтону и Брентфорду.

Ранее также Салах шокировал заявлением фанатов Ливерпуля.

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