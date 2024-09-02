Тренер Жироны рассказал, что Цыганков перенес инфекционное заболевание

Наставник Жироны Мичел рассказал о причинах ранней замены Виктора Цыганкова в матче против Севильи.

По словам специалиста, после травмы и перенесенного сальмонеллеза, о котором не было ранее известно, Виктор не давал нужной энергии.

Читай также: Жирона с Цыганковым уверенно переиграла Севилью

"Вчера нам не хватало энергии. Не прошло и 72 часов от игры против Осасуны до поединка против Севильи.

Цыганков не давал той энергии, которую он способен показывать обычно. Причиной этому является недавняя травма и перенесенный им сальмонеллез. Его ноги не выдерживали, но вина в том, что он играл три матча подряд висит на мне", - сказал Санчес.



Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!