iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Жироны рассказал, что Цыганков перенес инфекционное заболевание

Украинский вингер болел сальмонеллезом
Сегодня, 10:06
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Наставник Жироны Мичел рассказал о причинах ранней замены Виктора Цыганкова в матче против Севильи.

По словам специалиста, после травмы и перенесенного сальмонеллеза, о котором не было ранее известно, Виктор не давал нужной энергии.

Читай также: Жирона с Цыганковым уверенно переиграла Севилью

"Вчера нам не хватало энергии. Не прошло и 72 часов от игры против Осасуны до поединка против Севильи.

Цыганков не давал той энергии, которую он способен показывать обычно. Причиной этому является недавняя травма и перенесенный им сальмонеллез. Его ноги не выдерживали, но вина в том, что он играл три матча подряд висит на мне", - сказал Санчес.
 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

Статьи по теме

Жирона с Цыганковым уверенно переиграла Севилью Жирона с Цыганковым уверенно переиграла Севилью
Жирона взяла в аренду нападающего сборной Нидерландов Жирона взяла в аренду нападающего сборной Нидерландов
20-летний талант Жироны отправился в Саудовскую Аравию 20-летний талант Жироны отправился в Саудовскую Аравию
Саудовский клуб хочет приобрести вингера Арсенала Саудовский клуб хочет приобрести вингера Арсенала
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа12:06
Саудовский клуб хочет приобрести вингера Арсенала
Бокс11:44
"Уже прошел свой пик": Экс-чемпион спрогнозировал безоговорочного победителя реванша Усик - Фьюри
Европа11:33
Жена Каземиро ответила хейтерам своего мужа после провала в матче с Ливерпулем
Бокс10:58
Фьюри назвал условие, при котором подерется со своим другом Паркером
Игровые10:57
Женская сборная Украины по пляжному футболу разгромила Англию в завершающем матче Евролиги-2024
Европа10:48
"Я же не Гарри Поттер": Тен Гаг прокомментировал разгромное поражение от Ливерпуля
Европа10:06
Тренер Жироны рассказал, что Цыганков перенес инфекционное заболевание
Бокс09:59
Стивенсон назвал фаворита реванша Ломаченко с Хейни
Европа09:28
Томас Мюллер стал рекордсменом Баварии
Украина08:35
Судаков - о срыве матча с Кривбассом: Больно, что вынуждены останавливать игры из-за агрессора и войны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK