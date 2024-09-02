Саудовский клуб хочет приобрести вингера Арсенала

Саудовский Аль-Иттихад хочет усилиться в последние дни трансферного окна в Саудовской Аравии.

Как сообщает Фабрицио Романо, «тигры» предложили Арсеналу 35 млн евро за Леандро Троссара. Руководство лондонцев рассматривает предложение.

Отмечается, что Троссар является важным игроком для Микеля Артеты, хотя, он и используется преимущественно как опция в ротации.

Стоит сказать, что если Арсенал примет предложение за бельгийского вингера, то он не сможет заменить его до января, поскольку, в топ-5 лигах трансферное окно закончено...

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