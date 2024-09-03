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Суарес не сдержал слез, объявив о завершении международной карьеры

Луис больше не оденет футболку сборной Уругвая.
Сегодня, 07:45
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Легендарный форвард Луис Суарес провел пресс-конференцию, где официально объявил о завершении международной карьеры в сборной Уругвая – футболист не смог сдержать слез.

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Следует отметить, что Суарес выступал за сборную Уругвая с 2007 года. За 17 лет Луис провел 142 матча за национальную команду, в которых забил 69 голов. Любопытно, что именно Луис является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В последний раз Суарес надевал футболку сборной Уругвая на Кубке Америки 2024, где Луис вместе со сборной завоевал "бронзу", обыграв национальную команду Канады в игре за третье место.

Напомним, в нынешнем сезоне на клубном уровне Суарес выступает за Интер Майями. Также форвард прославился своими выступлениями за Ливерпуль, Барселону и Атлетико.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес

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