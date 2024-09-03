Суарес не сдержал слез, объявив о завершении международной карьеры

Луис больше не оденет футболку сборной Уругвая.

Легендарный форвард Луис Суарес провел пресс-конференцию, где официально объявил о завершении международной карьеры в сборной Уругвая – футболист не смог сдержать слез.

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Следует отметить, что Суарес выступал за сборную Уругвая с 2007 года. За 17 лет Луис провел 142 матча за национальную команду, в которых забил 69 голов. Любопытно, что именно Луис является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В последний раз Суарес надевал футболку сборной Уругвая на Кубке Америки 2024, где Луис вместе со сборной завоевал "бронзу", обыграв национальную команду Канады в игре за третье место.

😞 “𝐒𝐞𝐫𝐚́ 𝐦𝐢 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧”



Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.



📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oRuiJVUBz0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024

Напомним, в нынешнем сезоне на клубном уровне Суарес выступает за Интер Майями. Также форвард прославился своими выступлениями за Ливерпуль, Барселону и Атлетико.

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