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Интер Майами с дублем Суареса одержал разгромную победу в матче МЛС

Кривцов провел поединок в запасе, а Месси продолжает восстанавливаться от травмы.
Сегодня, 09:55
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

В ночь на воскресенье, 1 сентября, Интер Майами в рамках регулярного чемпионата МЛС встречался в гостях с Чикаго Файр.

Команда из Флориды, уже обеспечившая себе ранее место в плей-офф, только укрепилась на вершине турнирной таблицы Восточной конференции, разгромив соперника со счетом 4:1.

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После автогола защитника Чикаго Файр в первом тайме героем встречи во второй половине поединка стал Луис Суарес, оформивший дубль. Сразу после перерыва уругваец точно пробил в ближний нижний угол, а на 65-й минуте замкнул прострел в центр штрафной от Жорди Альбы.

Источник: Getty Images

Чикаго один гол отквитал, но в компенсированное время Интер снова увеличил преимущество до разгромного.

Украинский защитник Сергей Кривцов провел весь матч на скамейке запасных, а аргентинский лидер команды Лионель Месси продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки.

Чикаго Файр - Интер Майами 1:4

Голы: Куциас, 82 - Салквист, 25 (аг), Суарес, 46, 65, Тейлор, 90+3

На данный момент Интер Майами продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 27 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что Интер Майами в меньшинстве обыграл Цинциннати и первым вышел в плей-офф МЛС.

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