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Роналду оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2026: Я живу моментом

Криштиану пока не знает, сможет ли он помочь национальной команде в 2026 году.
Сегодня, 08:50
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оценил свои перспективы сыграть на чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

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"Чувствую себя хорошо. Но я не могу ответить на вопрос о 2026 году. Я живу моментом – сейчас он очень положительный. Мы попытаемся добиться успеха в Лиге наций. Но 2026 год? До него еще далеко", - цитирует Роналду Bolavip Brasil.

Следует отметить, что действующим чемпионом мира является национальная сборная Аргентины, которая одолела команду Франции в финале Мундиаля 2022 года. Сборная Португалии остановилась на стадии 1/4 финала, где проиграла Марокко.

Напомним, на клубном уровне Криштиану Роналду выступает за Аль-Наср в Саудовской Аравии и пока не думает о завершении профессиональной карьеры. В настоящее время звездному футболисту 39 лет.

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