Моуринью хочет подписать в Фенербахче игрока, который не нужен Челси
Бен Чилвелл может оказаться в Фенербахче.
Жозе Моуринью ищет возможность усилить состав Фенербахче в последние дни трансферного окна в Турции.
Как сообщает издание TeamTalk, в стан «желтых канареек» может перебраться Бен Чилвелл из Челси.
Сделка может быть оформлена как аренда. Будет ли у Фенербахче право выкупа пока неизвестно.
Отмечается, что если Чилвелл не уйдет из клуба, то лишится игровой практики как минимум до зимы.
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