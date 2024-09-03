Моуринью хочет подписать в Фенербахче игрока, который не нужен Челси

Бен Чилвелл может оказаться в Фенербахче.

Жозе Моуринью ищет возможность усилить состав Фенербахче в последние дни трансферного окна в Турции.

Как сообщает издание TeamTalk, в стан «желтых канареек» может перебраться Бен Чилвелл из Челси.

Сделка может быть оформлена как аренда. Будет ли у Фенербахче право выкупа пока неизвестно.

Отмечается, что если Чилвелл не уйдет из клуба, то лишится игровой практики как минимум до зимы.

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