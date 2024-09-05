Два новых лица: АПЛ объявила претендентов на звание тренера августа в лиге

Арне Слот и Фабиан Гюрцелер быстро ворвались в топы.

Пресс-служба АПЛ объявила претендентов на звание тренера августа в лиге.

В список вошло два рулевых, для которых этот месяц стал первым в чемпионате Англии. Великолепно себя показали со старта наставник Ливерпуля Арне Слот и главный тренер Брайтона Фабиан Гюрцелер.

Также вместе со Слотом и Гюрцелером претендуют на награду хорошо известные болельщикам английских клубов рулевой Ман Сити Пеп Гвардиола и Микель Артета, возглавляющий Арсенал.

Напомним, ранее стал известен список претендентов на звание игрока месяца в АПЛ.

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