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Два новых лица: АПЛ объявила претендентов на звание тренера августа в лиге

Арне Слот и Фабиан Гюрцелер быстро ворвались в топы.
Сегодня, 15:59

Пресс-служба АПЛ объявила претендентов на звание тренера августа в лиге.

В список вошло два рулевых, для которых этот месяц стал первым в чемпионате Англии. Великолепно себя показали со старта наставник Ливерпуля Арне Слот и главный тренер Брайтона Фабиан Гюрцелер.

Также вместе со Слотом и Гюрцелером претендуют на награду хорошо известные болельщикам английских клубов рулевой Ман Сити Пеп Гвардиола и Микель Артета, возглавляющий Арсенал.

Напомним, ранее стал известен список претендентов на звание игрока месяца в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

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